Sony вже готова знімати біографію Джобса

Кіностудія Sony завершила переговори щодо придбання прав на екранізацію біографії творця Apple Стіва Джобса, який помер минулого тижня.

Sony готова заплатити за права на проект близько 1 мільйона доларів, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше студія Sony випустила "Соціальну мережу" Девіда ФІНЧЕРА, засновану на біографії творця Facebook Марка ЦУКЕРБЕРГА, і "Людина, яка змінила все", де Бред ПІТТ грає бейсбольного менеджера Біллі БІНА.

Біографічний 500-сторінковий том "Стів Джобс" написав колишній редактор журналу Time Уолтер АЙЗЕКСОН, книга стала хітом продажу ще до виходу з друку: у ніч смерті С.Джобса вона посіла на сайті Amazon.com друге місце за числом попередніх замовлень.

Після смерті глави Apple публікацію книги було відкладено видавництвом Simon & Schuster до кінця жовтня.