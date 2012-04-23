На Кіровоградщині увічнять селян, які захищали хліб від більшовиків

29 квітня в Кіровоградській області відкриють пам’ятник хліборобам Соснівки та навколишніх сіл, які загинули, захищаючи врожай від більшовиків у 1920 році.

Про це УНІАН повідомили в “Холодноярській ініціативі”.

Після жнив 1920 року червоноармійські продовольчі загони заповнили чигиринські села й силою забирали в селян хліб. Мешканці сіл Соснівка, Дев`ятка, Скаржинка і Тирнавка розібрали залізницю, щоб більшовики не могли вивозити зерно. Це призвело до кривавих сутичок, внаслідок яких загинуло чимало українських хліборобів.

Захід відбудеться в рамках урочистостей, присвячених вшануванню героїв Холодного Яру.

Пам’ятник зведено зусиллями Холодноярської ініціативи та Історичного клубу «Холодний Яр», а ідея його встановлення належить відомому досліднику української історії Роману Ковалю. Творче втілення в граніті виконав скульптор Дмитро Бур’ян.

«Я вклав душу в цей пам’ятник. Для мене це важливо, бо мої прадіди так само воювали й брали участь у повстанні проти більшовиків», - каже Д.Бур’ян.

учасник Холодноярської ініціативи Андрій Юсов зазначає, що для українців цей пам’ятник “символізує прагнення українського народу до свободи й готовність до спротиву, що сьогодні є не менш актуальним, аніж у ті часи”.