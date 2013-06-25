Джордж Лукас вдруге одружився

Легенда американської кіноіндустрії Джордж Лукас і його подруга, 43-річна власниця інвестиційної компанії Меллоді Хобсон (Mellody Hobson), побралися, пише у вівторок Hollywood reporter.

Весілля пройшло на каліфорнійському ранчо кінорежисера в оточенні близьких друзів пари. Зокрема, був запрошений друг Лукаса і не менш знаменитий голлівудський режисер Стівен Спілберг, який виголосив урочистий тост. У торжестві також брав участь кінорежисер Френсіс Форд Коппола, відомий за кінотрилогіэю "Хрещений батько". Коппола на весіллі прочитав молодятам поему. На весільному вечорі відомі музиканти Ван Моррісон і Жанель Моне виконали свої хіти.

Фотографам вдалося зробити знімки із закритоъ весільної церемонії, зокрема, Хобсон пішла під вінець в сліпучо білій мереживній сукні традиційного весільного фасону з фатою і пишною спідницею.

Лукас і Хобсон оголосили про свої заручини на початку січня.

Це другий шлюб для 68-річного режисера. Від попереднього союзу з монтажером Марсією Луї Гріффін (Marcia Lou Griffin) у нього троє дітей: Аманда, Кейті і Джетт.

Джордж Лукас - американський кінорежисер, засновник компанії Lucasfilm Ltd, найбільше відомий як творець науково-фантастичної саги "Зоряні війни", а також персонажа Індіани Джонса. Лукас є одним з найбільш комерційно успішних режисерів світу. У жовтні минулого року Лукас продав Lucasfilm за 4,05 мільярда доларів корпорації Walt Disney.

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