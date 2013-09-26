В Одесі відкрили пам'ятник тіні Пушкіна (фото)
На Пушкінській осені
Фото: Думская.нет
Влада Одеси 26 вересня відкрила художню інсталяцію «Тінь Пушкіна», яка виконана на тротуарній плитці на розі вулиць Рішельєвська і Дерибасівська.
Урочиста церемонія відбулася на п'ять годин раніше призначеного часу - о 10 ранку, а не о третій годині дня, як планувалося.
Причиною стало невдоволення кількох "суспільних груп", які вирішили, що такий пам'ятник ображає честь поета.
Автором двометрової Тіні Пушкіна є скульптор Олександр Князик,який встановив свого часу пам'ятник Володимиру Висоцькому біля Одеської кіностудії.
«Тінь» російського класика з'явилася в місті з ініціативи організаторів щорічного літературного фестивалю «Пушкінська осінь в Одесі».
В Одесі, крім «Тіні», вже є два пам'ятники Пушкіну (на однойменній вулиці і на Приморському бульварі).
За матеріалами: Думская.нет, Лента.ру