Переплутали з тигром: у Нью-Йорку оголосили тривогу через єнота, який бродив по вулицях

У поліцію Нью-Йорка зателефонували з повідомленням, що по одній з вулиць Манхеттена ходить тигр.

У Нью-Йорку оголосили тривогу через тигра, який бродив по вулицях.

Однак, як повідомляє новинний портал WNBC, звір виявився єнотом.

Близько 8:30 ранку за місцевим часом в поліцію Нью-Йорка зателефонували з повідомленням, що по одній з вулиць Манхеттена ходить тигр. Прибулі на місце через 15 хвилин репортери не виявили ні жодного хижака, ні правоохоронців. Трохи пізніше представники поліції підтвердили, що дикий звір справді ходив по місту, тільки це був не тигр, а єнот.

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Деякі жителі Нью-Йорка поскаржилися, що екстрене сповіщення по телефону їх розбудило.

«Ви хочете сказати, що мене і моїх сусідів жорстоко розбудив шум вертольота, тому що якийсь ідіот прийняв єнота за чортового тигра?!» — обурився один з користувачів Twitter і порадив тому, хто звернувся в поліцію, купити підручник зоології.