Росіянин замість колеса встановив на автомобіль дитячі санчата (відео)

Росіянин Богдан Євсєєв з міста Бєлово, що на півдні Росії здивував користувачів Інтернету своєю винахідливістю. Чоловік замість колеса поставив свою машину на санчата, передає ТСН.ua з посиланням на the Mirror.

Богдан потрапив у сніговий замет та проколов покришку. Він не мав ані запаски, ані домкрату. Водій не розгубився та прилаштував санчата свого маленького сина на місце проколотого колеса, після чого з легкістю доїхав до найближчого гаражу.

Відео у мережу виклав очевидець цього "дивовижного дійства" Нестор Ульянов, який додає, що він мав можливість поспілкуватися із водієм та засвідчити йому захоплення такою винахідливістю. Найцікавішим є те, що санчата залишилися цілими та неушкодженими.