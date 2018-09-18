Унітаз з мотором і будинок на колесах: у Великобританії змагалися незвичайні саморобні авто (відео)

Створений студентами автомобіль з унітазу з мотоциклетним двигуном, зміг розвинути швидкість до 113 кілометрів на годину.

У британському графстві Йокшір провели перегони серед дивних видів транспорту, повідомляє ТСН.

Участь у них брали незвичайні саморобні автомобілі: тачка з супермаркету, туалет з мотором і будинок на колесах.

Тачка змогла розігнатися до 147 кілометрів на годину. Створений студентами автомобіль з унітазу з мотоциклетним двигуном, зміг розвинути швидкість до 113 кілометрів на годину.