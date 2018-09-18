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Унітаз з мотором і будинок на колесах: у Великобританії змагалися незвичайні саморобні авто (відео)

13:36, 18 вересня 2018
Курйози
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Участь у них брали незвичайні саморобні автомобілі: тачка з супермаркету, туалет з мотором і будинок на колесах.

Тачка змогла розігнатися до 147 кілометрів на годину. Створений студентами автомобіль з унітазу з мотоциклетним двигуном, зміг розвинути швидкість до 113 кілометрів на годину.

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Теги: #Великобританія#гонки