Унітаз з мотором і будинок на колесах: у Великобританії змагалися незвичайні саморобні авто (відео)
13:36, 18 вересня 2018Курйози
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Створений студентами автомобіль з унітазу з мотоциклетним двигуном, зміг розвинути швидкість до 113 кілометрів на годину.
У Британії провели змагання саморобних автомобілів
У британському графстві Йокшір провели перегони серед дивних видів транспорту, повідомляє ТСН.
Участь у них брали незвичайні саморобні автомобілі: тачка з супермаркету, туалет з мотором і будинок на колесах.
Тачка змогла розігнатися до 147 кілометрів на годину. Створений студентами автомобіль з унітазу з мотоциклетним двигуном, зміг розвинути швидкість до 113 кілометрів на годину.
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