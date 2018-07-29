Під час гонки Lamborghini вилетів із траси та врізався в суддівський пост (відео)

04:23, 29 липня 2018
Світ
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Lamborghini Huracan Performante / REUTERS

Гоночний автомобіль вилетів з траси Супертрофея Lamborghini, зіткнувся з суперником і влетів у суддівський пост, де на той момент перебували маршали.

Відео опубліковане на Youtube-каналі The_Budmaster.

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Після зіткнення гонка була зупинена. Як випливає з офіційної заяви промоутера чемпіонату SRO Motorsports Group, після аварії водій автомобіля і один маршал були доставлені в госпіталь. Відзначається, що отримані ними травми не представляють небезпеки для життя.

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Теги: #гонка#Lamborghini