Під час гонки Lamborghini вилетів із траси та врізався в суддівський пост (відео)

Після аварії водій автомобіля і один маршал були доставлені в лікарню.

Гоночний автомобіль вилетів з траси Супертрофея Lamborghini, зіткнувся з суперником і влетів у суддівський пост, де на той момент перебували маршали.

Відео опубліковане на Youtube-каналі The_Budmaster.

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Після зіткнення гонка була зупинена. Як випливає з офіційної заяви промоутера чемпіонату SRO Motorsports Group, після аварії водій автомобіля і один маршал були доставлені в госпіталь. Відзначається, що отримані ними травми не представляють небезпеки для життя.