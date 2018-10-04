В ефірі американського шоу порнозірка провела «впізнання грибочка» Трампа (відео)

Жінку попросили вказати, який з грибів точно «являє собою потужність верховного головнокомандувача Сполучених Штатів».

У гумористичному шоу Джиммі Кіммела порноактриса Стормі Деніелс провела «впізнання грибочка» Трампа, пише The Huffington Post.

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Американська порнозірка Стормі Деніелс не здогадувалася, що інтрижка з Дональдом Трампом стане для неї справжнім джекпотом, пише glavcom.ua.

Тепер жінка прославилася на весь світ, написала книгу спогадів, випустила парфуми, а з розповіддю про те, на який грибочок схожий статевий орган глави держави, її навіть запросили на телебачення.

Жінку попросили вказати, який з грибів точно «являє собою потужність верховного головнокомандувача Сполучених Штатів». Після коливань Деніелс, під регіт студії, попросила потримати гриби «під правильним кутом» і вибрала один з найменших.