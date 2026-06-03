Стала відома дата виходу кримінального серіалу 'Лакі' з Анею Тейлор-Джой

Довгоочікувана новинка від Apple TV стане доступна вже в липні 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав повний трейлер напруженого серіалу в жанрі кримінальний трилер "Лакі" (Lucky).

В центрі сюжету – талановита шахрайка Лакі Армстронг, яка вирішує залишити кримінальне минуле позаду. Але після виграшу мільйона доларів у лотерею їй доведеться придумати, як отримати приз, адже при спробі перевести в готівку лотерейний квиток її заарештують за минулі злочини. Щоб досягти бажаного результату, їй доводиться знову поринути у небезпечний світ, який вона намагалася залишити позаду.

Головну роль у серіалі виконує Аня Тейлор-Джой ("Відьма", "Спліт", "Меню", "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", "Дюна 3", серіали "Ферзевий гамбіт", "Гострі картузи").

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Також у фільмі зіграли Аннетт Бенінг ("Краса по-американськи", "Смерть на Нілі", "Наречена"), Тімоті Оліфант (серіали "Дедвуд", "Мандалорець", "Чужий: Земля"), Онжаню Елліс ("Прислуга", серіали "Справжня кров", "Менталіст"), Дрю Старкі ("Квір", серіал "Зовніші мілини") та інші.

Стрічка заснована на однойменному романі-бестселері 2021 року американської письменниці Марісси Степлі.

Прем'єра серіалу запланована на 15 липня 2026 року – перші два епізоди вийдуть одночасно. Усього ж шоу налічуватиме сім серій з фіналом 19 серпня.

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