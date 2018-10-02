Інтимне викриття: сьогодні побачить світ книга американської порнозірки про стосунки з Трампом (відео)

Сам Трамп інтимні стосунки із Деніелс заперечує.

У вівторок, 2 жовтня, вперше побачить світ книга американської порнозірки Стормі Деніелс про стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

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У мемуарах акторка фільмів для дорослих розповідає про зустрічі з Трампом. Також вона в деталях описує інтимні подробиці - зокрема, що стосуються тіла американського президента.

Як повідомляв УНІАН, Стефані Кліфорд, яка знімалася в кіно для дорослих під псевдонімом Стормі Деніелс, вже була успішною актрисою і режисером в пікантній індустрії, коли в 2006 році вона познайомилася з нинішнім президентом США Дональдом Трампом. Так, у своїй книзі член нинішнього глави Америки вона описала як "менший за середній, але не химерно малий".

"Він знав, що у нього незвичайний пеніс. У нього була велика, схожа на гриб головка. Мов мухомор. Я лежала там, роздратована тим, що мене грає чувак із зарослями на лобку, як у єті, і членом, схожим на персонажа-гриба з Mario Kart", - йдеться в книзі Деніелс.