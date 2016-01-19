У Самарській області учнів в їдальнях розділили на малозабезпечених і багатих

Їхня їжа також розрізнялася за складом: одним — котлети і суп, іншим — кашу. Школярі відразу відзначили різницю в положенні, а батьки зажадали від навчального закладу і чиновників усунути образливі відмінності.

«Хтось відчув образу, а у когось виникли непотрібні питання, — розповіли «Газета.Ru» у самарському відділенні «Загальноросійського народного фронту» (ОНФ). — Адже пільговики є в кожному класі».

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Діти повідомили про новий порядок батькам, а ті, обурившись таким становим поділом, почали з'ясовувати причину події.

Об'єктом уваги стала, зокрема, школа №24. На сайті петиції до влади Change.org мати учня цієї школи Ольга Петіна каже, що вона, як пільговик, доплачувала за харчування 484 руб. щомісяця.

«У нашій школі виник певний конфлікт з приводу організації і надання пільгового харчування. Справа в тому, що діти в класі розділені по столах на так званих «платників» і «безоплатників». Тобто дітей розсаджують за даною платіжною ознакою за різними столами. Більш того, у них різне меню. Тобто у «платників» воно завжди повноцінне і складається з двох страв і напоїв. «Бесплатникам» подаються інші страви, в основному каші, наприклад, з ковбасою (суп взагалі не дають)», — пише Петіна.