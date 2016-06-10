У Лондоні відкриється перший ресторан для голих

Ресторан розрахований на 42 гостя, яких будуть обслуговувати напівоголені офіціанти, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent. Вечеря з п'яти страв обійдеться приблизно у 69 фунтів стерлінгів (близько $100). За правилами, гостям доведеться залишити свої телефони та інші електронні пристрої в шафках біля входу, щоб ніхто не робив фотографії в закладі. Також передбачені окремі зони для тих, хто вважатиме за краще залишитися в одязі.

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Ресторан відкриється для публіки 11 червня на 3 місяці, але деякі гості вже змогли там опинитися і залишити свої рецензії на сторінці закладу в Facebook. "Я ще ніколи не відчував себе більш комфортно за вечерею", - написав один з перших відвідувачів.

За задумом керівників проекту, гостей ресторану повинні оточувати лише натуральні предмети, незаймані сучасним технологіями. Наприклад, заклад та його кухня працюють без електрики і газу. Меню з веганских і класичних страв готують на відкритому вогні. Страви в The Bunyadi подають в глиняному посуді.