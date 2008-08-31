У Лондоні можна скуштувати морозиво зі смаком копченої риби

01:20, 31 серпня 2008
Курйози
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Ні? А зі смаком сосисок?

Серед 20 видів можна також знайти морозиво зі смаком сосисок з пюре, йоркширського пудингу, грінок з сиром і вустерширського соусу. Творець оригінального морозива стверджує, що воно все виготовляється з натуральних інгредієнтів. Він говорить, що його морозиво не є десертом – це, скоріше, доповнення до основних страв. Наприклад, морозиво зі смаком риби добре поєднувати з копченим лососем, кропом і вершковим сиром. 

Эхо Москви

 

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