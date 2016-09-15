Наївшись груш, п'яна ведмедиця заснула на порозі сараю в російському селі

Про це повідомляє РИА «Новости».

Місцеві жителі викликали патрульну групу заповідника для транспортування захмелілої тварини в ліс.

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Прибулі фахівці встановили, що це молода ведмедиця у віці 2-3 років. Працівники заповідника знерухомили тварину і на автомобільному візку повезли назад в заповідник.

Сплячу ведмедицю відвезли на відстань понад 12 км від села і випустили на волю. Співробітники заповідника залишалися з нею на місці до тих пір, поки вона не змогла стати на лапи.

Село Казакевичево знаходиться на кордоні з Китаєм, з російської сторони село оточує території державного природного заповідника «Большехехцирський». Тому поява диких тварин тут відбувається часто.