На Луганщині таджика судитимуть за хабар прикордоннику в російських рублях у День незалежності

Про це повідомляє прокуратура Луганщини.

Встановлено, що 24 серпня о 18:50 було зафіксовано спробу надання неправомірної вигоди службовій особі прикордонної служби громадянином Таджикістану у розмірі 1500 рублів РФ під час проходження паспортного контролю на в’їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка» задля сприяння у безперешкодному та швидкому перетину державного кордону.

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Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури громадянину Таджикістану повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.