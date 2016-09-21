На Луганщині таджика судитимуть за хабар прикордоннику в російських рублях у День незалежності

11:39, 21 вересня 2016
Курйози
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У Луганській області прокуратура передала до суду справу проти громадянина Таджикистану, який хотів дати хабар прикордоннику.

REUTERS

Про це повідомляє прокуратура Луганщини.

Встановлено, що 24 серпня о 18:50 було зафіксовано спробу надання неправомірної вигоди службовій особі прикордонної служби громадянином Таджикістану у розмірі 1500 рублів РФ під час проходження паспортного контролю на в’їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка» задля сприяння у безперешкодному та швидкому перетину державного кордону.

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Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури громадянину Таджикістану повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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