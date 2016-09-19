У Харкові податківцю за хабар у понад 70 тисяч присудили 25,5 тисяч штрафу

У Харкові податківця, якого затримали за одержання понад 70 тис. грн хабара, суд оштрафував на 25,5 тис. грн.

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Про це УНІАН повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, начальника одного з управлінь районної податкової інспекції Харкова було затримано в травні на хабарі у 71 тис. грн. Вона вимагала від директора товариства неправомірну вигоду за повернення ПДВ, що підлягає відшкодуванню.

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«38-річну керівницю з податкової оперативники Управління захисту економіки у Харківській області ДЗЕ Нацполіції спільно з УСБУ та слідчими прокуратури затримали за місцем її мешкання», - зазначається в повідомленні.

Слідчі прокуратури повідомили посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та матеріали з обвинувальним актом направили до суду.

«На даний час суд виніс вирок податківцю-хабарнику. За корупційну діяльність вона сплатить 25,5 тисяч гривень штрафу», - йдеться в повідомленні.