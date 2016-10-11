У центрі Одеси "Бог Анубіс" з котом на плечі заважав руху транспорту

Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції Одеси Алла Марченко, сьогодні близько 7.00 в районі Молдаванки, на перетині вулиць Прохоровська і Степова, патрульні помітили молодого чоловіка, який стояв на проїжджій частині. На плечі у нього був кіт, якого він називав Ануфіс. «Молодий чоловік поводився неадекватно, кричав і застосовував нацистські жести. Патрульним заявив, що він - «Анубіс» (божество Стародавнього Єгипту з головою шакала і тілом людини, провідник померлих у потойбічний світ, - УНІАН). Пізніше назвав своє ім'я та прізвище», - розповіла Марченко.

Численні автомобілі об'їжджали чоловіка, який, роблячи різні непристойні жести, провокував людей, створював аварійну ситуацію.

Поліцейські, викликали швидку допомогу. Як зазначила прес-секретар, прибулі медики зафіксували неадекватну, нездорову поведінку чоловіка і доставили його в спеціалізовану медустанову.

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За словами Марченка, за минулу ніч був «особливий попит на послуги «100 бригади» - швидкої психіатричної допомоги.

«П'ять чоловік у Приморському та Малиновському районах міста були передані медикам для надання допомоги. Спостерігалося неадекватна поведінка, спроби кинутися під авто, вигуки, заклики темних сил, у одного – біла гарячка», - розповіли в поліції.

Наприклад, у центрі Одеси, на вулиці Новосельського, жінка намагалася вкоротити собі віку, кинувшись під автомобіль. За словами Марченко, повідомлення про це надійшло в 2.45. Прибулі на місце події патрульні побачили жінку, яка голосно кричала та кидалася під машину. Її доставили у відділення поліції, де вона знову спробувала звести рахунки з життям - задушити себе мотузкою. Прибулі в поліцію медики доставили жінку в спеціалізовану медустанову.

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Прес-секретар додала, у жінки при собі не було документів. В даний час обставини і причини події встановлюються.