Росіяни відправили в космос мощі святого

Троє космонавтів узяли курс до Міжнародної космічної станції й захопили з собою останки преподобного Серафима Саровського, йдеться в сюжеті ТСН.

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Для чого, як видно з реакції із соцмереж, навіть православні росіяни збагнути не можуть.

Нагадаємо, 19 жовтня космічний корабель "Союз МС-02" с трьома членами екіпажу, що стартував з космодрому Байконур, успішно вийшов на навколоземну орбіту й узяв курс до Міжнародної космічної станції.