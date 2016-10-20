Росіяни відправили в космос мощі святого
03:16, 20 жовтня 2016Курйози
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Із космодрому "Байконур" Росія запустила космічний корабель.
Ілюстрація / REUTERS
Троє космонавтів узяли курс до Міжнародної космічної станції й захопили з собою останки преподобного Серафима Саровського, йдеться в сюжеті ТСН.
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Для чого, як видно з реакції із соцмереж, навіть православні росіяни збагнути не можуть.
Нагадаємо, 19 жовтня космічний корабель "Союз МС-02" с трьома членами екіпажу, що стартував з космодрому Байконур, успішно вийшов на навколоземну орбіту й узяв курс до Міжнародної космічної станції.
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