Росія збільшить виробництво 'Шахедів' на 78%: Politico розкрило план

Росія розширює потужності заводу, який виробляє ключовий компонент для корпусів дронів-камікадзе.

Росія планує різко збільшити виробництво вуглецевого волокна – ключового компонента для виробництва корпусів безпілотників-камікадзе. У результаті Кремль зможе виробляти додатково десятки тисяч ударних безпілотників на рік. Про це пише Politico, посилаючись на плани щодо розширення заводу "Алабуга-Волокно", які потрапили до розпорядження видання.

За даними видання, розширення заводу в Татарстані, що належить держкорпорації "Росатом", дозволить Москві до 2029 року щорічно виробляти додатково 500 тонн вуглецевого волокна аерокосмічного класу військового призначення.

"За оцінкою одного з експертів, збільшення обсягів виробництва дозволить випускати додатково 28 000 ударних дронів на рік – це зростання на 78% порівняно з поточними показниками виробництва таких апаратів", – зазначає видання.

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Наразі Росія здатна виробляти понад 36 000 дронів-камікадзе "Герань" щороку.

Як зазначає видання, завод "Алабуга-Волокно" перебуває під санкціями Великої Британії, США та низки інших західних країн. Цей завод є ключовою ланкою в ланцюжку поставок російського військово-промислового комплексу. Раніше цього року завод уже отримав партію хімічних компонентів для виробництва вуглеволокна (вагою 46 тонн) від китайської державної корпорації.

Як зазначає Politico, документи про розширення заводу отримав Український центр безпеки та співпраці. Їхню автентичність визнали в Палаті представників США, а також уряд України.

Згідно з супутниковими знімками, зробленими в період з травня по липень, вже ведуться роботи з розчищення території для будівництва. При цьому експерт з озброєнь Девід Олбрайт зазначив, що для того, щоб завершити будівництво заводу до 2027 року, "потрібні високі темпи робіт".

Як зазначає Politico, Москва працює над збільшенням обсягів власного виробництва вуглецевого волокна, щоб зменшити залежність від імпорту з Китаю. Мета – до 2030 року виготовити близько 130 000 безпілотників, а до 2035 року Росія планує збільшити цей показник до 350 000 одиниць.

"Без вуглецевого волокна такий безпілотник не виготовити", – зазначив Олбрайт. Він пояснив, що цей матеріал неможливо замінити чимось іншим без збільшення ваги апарата, оскільки він використовується для посилення крила та внутрішніх конструкцій, зокрема вузлів кріплення паливного бака та двигуна.

При цьому, як вважає Сергій Кузан, керівник Українського центру безпеки та співпраці, безпілотники, що виробляються в російській ОЕЗ "Алабуга", ймовірно, стануть основним інструментом майбутніх ударних кампаній РФ у Європі.

Російські "Шахеди" – останні новини

Раніше радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що Росія запускає реактивні "Шахеди" по Україні фактично прямо з заводу.

Крім того, OSINT-аналітики заявляють, що росіяни будують у ОЕЗ "Алабуга" підземні цехи для виробництва безпілотників – вже побудовано близько 42 000 м² підземних приміщень під майбутні виробничі потужності.

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