Голова Миколаївської ОДА спробував "виправити" незнання граматики віршем про українську мову (відео)
16:33, 22 жовтня 2016Курйози
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Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко спробував виправити ситуацію з граматичними помилками в завданні, продекламувавши вірш про українську мову.
Савченко читає вірш Рильського / Скріншот
Відповідне відео Савченко опублікував на Youtube.
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На відео Савченко одягнений у светр з написом "У мене є сила вчитись на власних помилках", в якій виправлені помилки, і декламує частину вірша Максима Рильського "Мова".
Як повідомляв УНІАН, журналісти знайшли безліч помилок у конкурсному завданні нового голови Миколаївської ОДА.
При цьому володіння українською мовою є необхідною вимогою для голови обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії «А».
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