Голова Миколаївської ОДА спробував "виправити" незнання граматики віршем про українську мову (відео)

Відповідне відео Савченко опублікував на Youtube.

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На відео Савченко одягнений у светр з написом "У мене є сила вчитись на власних помилках", в якій виправлені помилки, і декламує частину вірша Максима Рильського "Мова".

Як повідомляв УНІАН, журналісти знайшли безліч помилок у конкурсному завданні нового голови Миколаївської ОДА.

При цьому володіння українською мовою є необхідною вимогою для голови обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії «А».