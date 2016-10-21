Журналісти знайшли безліч помилок у конкурсному завданні нового голови Миколаївської ОДА (відео)

Про це дізналися журналісти програми «Схеми», передає Радіо Свобода.

Журналісти отримали доступ до документів презентації і результатів тестової роботи Савченка та кандидатів, що з ним змагалися.

На кожній сторінці презентації Олексія Савченка, підготовленої під час роботи над ситуативним завданням, можна помітити десятки помилок у словах. У його роботі – численні одруківки, невідповідність у відмінках, а інколи і незрозумілі мовні звороти. Наприклад, «диячу освиту» замість «дитячу освіту» або «навидь ликів» замість, очевидно, «навіть ліків». Політик використав також вирази, які важко зрозуміти: «підрамка селу», «пітоні води», «дующего институту праці».

При цьому володіння українською мовою є необхідною вимогою для очільника обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії «А».

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Презентацію демонстрували на екрані перед Комісією з питань вищого корпусу державної служби, яка і мала оцінювати роботу та виступ, на співбесіді жоден із членів комісії не звернув уваги на численні граматичні помилки, підкреслюють журналісти «Схем».

Савченко пояснив журналісту програми таку кількість помилок у своїй презентації так: «Спочатку я почав писати ручкою, так. А потім мені сказали, що ручкою не приймуть. І мені треба було швидко це надрукувати. І я вже не, ну розуміючи, те, що треба щось здавати, да, а те, що я написав не приймуть, то я вже, як воно там було, не дивився», - зазначив Савченко.

Письмове тестування Савченко склав за дуже короткий час - 6 хвилин і 4 секунди. Для порівняння, Артем Ващиленко, який посів друге місце на конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА, витратив на тестування 32 хвилини. Усього в тестах було 40 запитань, на 34 з яких Олексій Савченко, відповідно до результатів, дав правильну відповідь.