Журналісти знайшли безліч помилок у конкурсному завданні нового голови Миколаївської ОДА (відео)
Переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської обласної держадміністрації, народний депутат Олексій Савченко виконав конкурсне завдання швидше за інших конкурсантів, але припустився численних помилок.
Про це дізналися журналісти програми «Схеми», передає Радіо Свобода.
Журналісти отримали доступ до документів презентації і результатів тестової роботи Савченка та кандидатів, що з ним змагалися.
На кожній сторінці презентації Олексія Савченка, підготовленої під час роботи над ситуативним завданням, можна помітити десятки помилок у словах. У його роботі – численні одруківки, невідповідність у відмінках, а інколи і незрозумілі мовні звороти. Наприклад, «диячу освиту» замість «дитячу освіту» або «навидь ликів» замість, очевидно, «навіть ліків». Політик використав також вирази, які важко зрозуміти: «підрамка селу», «пітоні води», «дующего институту праці».
При цьому володіння українською мовою є необхідною вимогою для очільника обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії «А».
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Презентацію демонстрували на екрані перед Комісією з питань вищого корпусу державної служби, яка і мала оцінювати роботу та виступ, на співбесіді жоден із членів комісії не звернув уваги на численні граматичні помилки, підкреслюють журналісти «Схем».
Савченко пояснив журналісту програми таку кількість помилок у своїй презентації так: «Спочатку я почав писати ручкою, так. А потім мені сказали, що ручкою не приймуть. І мені треба було швидко це надрукувати. І я вже не, ну розуміючи, те, що треба щось здавати, да, а те, що я написав не приймуть, то я вже, як воно там було, не дивився», - зазначив Савченко.
Письмове тестування Савченко склав за дуже короткий час - 6 хвилин і 4 секунди. Для порівняння, Артем Ващиленко, який посів друге місце на конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА, витратив на тестування 32 хвилини. Усього в тестах було 40 запитань, на 34 з яких Олексій Савченко, відповідно до результатів, дав правильну відповідь.