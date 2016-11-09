"Нехай бабуся відпочиває": Жириновський зізнався у своїй фобії Хілларі

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Нехай бабуся Хілларі (Клінтон) відпочиває», - сказав він.

Жириновський також назвав бажання спокійного життя у громадян США, а також загрози Росії війною з боку Клінтон причинами перемоги мільярдера Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що в Держдумі зустріли оплесками перемогу Трампа на виборах в США.

Лідер ЛДПР також висловив надію, що посол США в Росії Джон Теффт виїде з країни. "Він ненавидить Росію. Затихне в Україні, і з санкціями піде справа на зняття, і на Близькому Сході - все затихне, і все людство зітхне", - підсумував Жириновський.