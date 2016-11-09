"Нехай бабуся відпочиває": Жириновський зізнався у своїй фобії Хілларі
12:33, 09 листопада 2016Курйози
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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що на президентських виборах у США переміг "кращий з двох кандидатів».
Жириновський прокоментував перемогу Трампа / УНІАН
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Нехай бабуся Хілларі (Клінтон) відпочиває», - сказав він.
Жириновський також назвав бажання спокійного життя у громадян США, а також загрози Росії війною з боку Клінтон причинами перемоги мільярдера Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що в Держдумі зустріли оплесками перемогу Трампа на виборах в США.
Лідер ЛДПР також висловив надію, що посол США в Росії Джон Теффт виїде з країни. "Він ненавидить Росію. Затихне в Україні, і з санкціями піде справа на зняття, і на Близькому Сході - все затихне, і все людство зітхне", - підсумував Жириновський.
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