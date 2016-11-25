У Мінську чоловік місяць ночував у машині, щоб дізнатися, хто залишає на ній подряпини (відео)

Як повідомляє drom.ru, власник невеликого хетчбека VW Polo стверджує, що постійно паркувався так, щоб нікому не заважати, на зелені насадження не наїжджав. З невідомої йому причини хтось постійно залишав подряпини на його автомобілі.

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Чоловік намагався розкрити зловмисника за допомогою відеореєстратора, але за записами з пристрою у міліції не змогли знайти його.

Після цього протягом місяця чоловік ночував в машині в спальному мішку, і в підсумку він дізнався правду.

Як з'ясувалося, подряпини на його автомобілі залишала літня жінка, яка проживає неподалік. Вона не змогла пояснити мотив своїх дій. Свою розмову з нею житель Мінська зняв на відео.

Власник автомобіля звернувся в міліцію, там завели справу, за результатами якого чоловік має намір звернутися в суд з вимогою відшкодувати моральний і матеріальний збиток.