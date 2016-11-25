У Мінську чоловік місяць ночував у машині, щоб дізнатися, хто залишає на ній подряпини (відео)
Житель Мінська місяць ночував у машині, щоб затримати людину, яка за півроку залишила близько 20 подряпин на його машині.
Як повідомляє drom.ru, власник невеликого хетчбека VW Polo стверджує, що постійно паркувався так, щоб нікому не заважати, на зелені насадження не наїжджав. З невідомої йому причини хтось постійно залишав подряпини на його автомобілі.
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Чоловік намагався розкрити зловмисника за допомогою відеореєстратора, але за записами з пристрою у міліції не змогли знайти його.
Після цього протягом місяця чоловік ночував в машині в спальному мішку, і в підсумку він дізнався правду.
Як з'ясувалося, подряпини на його автомобілі залишала літня жінка, яка проживає неподалік. Вона не змогла пояснити мотив своїх дій. Свою розмову з нею житель Мінська зняв на відео.
Власник автомобіля звернувся в міліцію, там завели справу, за результатами якого чоловік має намір звернутися в суд з вимогою відшкодувати моральний і матеріальний збиток.