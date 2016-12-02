У США бобер прийшов до магазину за новорічною ялинкою

За словами очевидців, вони застали бобра, коли він вибирав ялинку і зацікавився подарунковою упаковкою, яка продавалася зі знижкою.

Про це пише "Медуза".

"Сержант Юнглинг отримав незвичайний виклик після того, як підозрюваний, зображений на фото, завдав шкоди продукції у магазині в Шарлотт Холл",- сказано в повідомленні.

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Прибулі на місце поліцейські і співробітники служби по контролю тварин забрали бобра. Тварину нагодували і випустили назад у ліс.