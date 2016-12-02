У США бобер прийшов до магазину за новорічною ялинкою

14:25, 02 грудня 2016
Курйози
3043 1

У місті Шарлотт Холл (штат Меріленд) у супермаркеті виявили бобра, який знаходився у відділі із різдвяними ялинками та прикрасами.

Бобер зупинився на ялинці, яка продавалася зі знижкою / twitter.com/firstsheriff

За словами очевидців, вони застали бобра, коли він вибирав ялинку і зацікавився подарунковою упаковкою, яка продавалася зі знижкою.

Про це пише "Медуза".

"Сержант Юнглинг отримав незвичайний виклик після того, як підозрюваний, зображений на фото, завдав шкоди продукції у магазині в Шарлотт Холл",- сказано в повідомленні.

Читайте такожВ США білка стала причиною короткого замикання на виборчих дільницях у день дострокового голосування

Прибулі на місце поліцейські і співробітники служби по контролю тварин забрали бобра. Тварину нагодували і випустили назад у ліс.

false

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter