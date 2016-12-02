У США бобер прийшов до магазину за новорічною ялинкою
14:25, 02 грудня 2016Курйози
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У місті Шарлотт Холл (штат Меріленд) у супермаркеті виявили бобра, який знаходився у відділі із різдвяними ялинками та прикрасами.
Бобер зупинився на ялинці, яка продавалася зі знижкою / twitter.com/firstsheriff
За словами очевидців, вони застали бобра, коли він вибирав ялинку і зацікавився подарунковою упаковкою, яка продавалася зі знижкою.
Про це пише "Медуза".
"Сержант Юнглинг отримав незвичайний виклик після того, як підозрюваний, зображений на фото, завдав шкоди продукції у магазині в Шарлотт Холл",- сказано в повідомленні.
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Прибулі на місце поліцейські і співробітники служби по контролю тварин забрали бобра. Тварину нагодували і випустили назад у ліс.
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