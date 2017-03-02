Журналісти спробували на смак картриджі для ігрових "приставок"

Про це повідомляє Kotaku.

Nintendo заявила, що на картриджі завдано денатоніум бензоат, який є нешкідливим, але має дуже гіркий смак. Це зроблено для того, щоб запобігти потраплянню картриджів в рот маленьким дітям.

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Редактори The Verge, IGN та інших великих ігрових видань вирішили випробувати захисні властивості на собі і підтвердили, що смак картриджів Nintendo Switch дуже неприємний.