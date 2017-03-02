Журналісти спробували на смак картриджі для ігрових "приставок"
14:47, 02 березня 2017Курйози
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Представники ігрових видань у своїх оглядах на Nintendo Switch відзначили вкрай неприємний смак картриджів консолі. Журналісти вирішили перевірити це на собі.
Журналісти спробували на смак гіркі картриджі Nintendo Switch / скріншот
Про це повідомляє Kotaku.
Nintendo заявила, що на картриджі завдано денатоніум бензоат, який є нешкідливим, але має дуже гіркий смак. Це зроблено для того, щоб запобігти потраплянню картриджів в рот маленьким дітям.
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Редактори The Verge, IGN та інших великих ігрових видань вирішили випробувати захисні властивості на собі і підтвердили, що смак картриджів Nintendo Switch дуже неприємний.
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