Журналісти спробували на смак картриджі для ігрових "приставок"

14:47, 02 березня 2017
Курйози
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Представники ігрових видань у своїх оглядах на Nintendo Switch відзначили вкрай неприємний смак картриджів консолі. Журналісти вирішили перевірити це на собі.

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Про це повідомляє Kotaku.

Nintendo заявила, що на картриджі завдано денатоніум бензоат, який є нешкідливим, але має дуже гіркий смак. Це зроблено для того, щоб запобігти потраплянню картриджів в рот маленьким дітям.

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Редактори The Verge, IGN та інших великих ігрових видань вирішили випробувати захисні властивості на собі і підтвердили, що смак картриджів Nintendo Switch дуже неприємний.

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Теги: #відео#ігри