Лужков каже, що Москва днями почне отримувати газ з фекалій

Установка з видобування газу з твердих фракцій каналізаційних стоків і вироблення електроенергії запрацює найближчим часом у Москві, повідомив мер російської столиці Юрій Лужков на міжнародній конференції "Чиста вода" у вівторок.

"Момент, який ми проживатимемо в ці дні, - включення в дію установки з видобування газу з твердої частини каналізаційних стоків і вироблення великого об`єму електроенергії - 5 мегават, яку запустять найближчим часом", - сказав мер.

За словами Лужкова, тверда фракція каналізаційних стоків буде використана також як добрива. Технологія виробництва газу з біологічних відходів заснована на переробці відходів за допомогою бактерій, що виділяють метан, який потім може бути використаний для виробництва електрики та інших цілей. У деяких європейських країнах частка біогазу в загальному об`ємі енергії складає до 20%.

За словами мера, Москва має сучасну систему водопідготовки, що відповідає усім європейським стандартам якості. Діючу систему "Мосводоканалу" потужністю до 5 мільйонів кубометрів води на день він назвав "грандіозною". "Це грандіозна система, одна з найбільших у світі", - сказав Лужков.

РІА "Новости"