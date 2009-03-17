Британець продає дружину: «Без податків. Відмінний стан, трохи іржі»

Британець продає дружину за оголошенням. Як пише газета "Труд", 38-річного Гері Бейтса дістали скарги дружини: що, він займається «всякими нісенітницями». І він вирішив її продати.

В один з журналів про купівлю-продаж автомобілів і товарів для дому він написав: «Буркотлива дружина. Без податків. Без техогляду. Відмінний стан, трохи іржі». За словами Бейтса, це був жарт, але йому почали дзвонити потенційні покупці.

Дружина влаштувала йому скандал, але потім вони помирилися.

Эхо Москвы