У китаянки в носі виріс зуб (фото)

У китайському місті Чанша, провінція Хунань, 57-річній жінці видалили зуб, який виріс у носі.

Жінка протягом багатьох років скаржилася на закладеність і кровотечі з носа, вважаючи, що у неї хронічний риніт, передає Daily Mail.

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Але справжню причину назвали отоларингологи з державної лікарні провінції Хунань. Виявивши в носовій порожнині китаянки чужорідне тіло, лікарі подумали, що туди потрапив невеликий камінь. Однак під час операції з'ясувалося, що в носі пацієнтки ріс зуб.

Після видалення зуба кровотечі припинилися. Також зникло відчуття закладеності носа.

Раніше у США акула намертво вп'ялася в живіт чоловіка. Тварина так міцно вчепилася, що вирвати її не вдавалося, тому було вирішено різати акулу і натискати на неї, поки та не відпустить чоловіка.