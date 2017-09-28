У США акула намертво вп'ялася у живіт чоловіка (фото, відео)

Житель Флориди Ервін Маккарті вийшов з води з невеликою акулою, яка вп’ялася в його живіт.

Тварина так міцно вчепилася, що вирвати її не вдавалося, тому було вирішено різати акулу й натискати на неї, поки та не відпустить чоловіка, передає news.com.au.

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"Не поріжте мене, не пускайте її кров на мене", – кричав Маккарті, коли акулу почали різати.

Коли живіт чоловіка вдалося врятувати, його обмили від крові - на нижній його частині залишився слід від укусу.

УВАГА! На відео присутні кадри крові!

Як повідомляв УНІАН, американську порноактрису Моллі Каваллі під час підводної фотосесії у Флориді вкусила акула.