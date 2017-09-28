У США акула намертво вп'ялася у живіт чоловіка (фото, відео)
15:58, 28 вересня 2017Світ
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Акула так міцно вчепилася, що було вирішено різати її, спускаючи кров.
Акула атакувала чоловіка / Скріншот
Житель Флориди Ервін Маккарті вийшов з води з невеликою акулою, яка вп’ялася в його живіт.
Тварина так міцно вчепилася, що вирвати її не вдавалося, тому було вирішено різати акулу й натискати на неї, поки та не відпустить чоловіка, передає news.com.au.
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"Не поріжте мене, не пускайте її кров на мене", – кричав Маккарті, коли акулу почали різати.
Коли живіт чоловіка вдалося врятувати, його обмили від крові - на нижній його частині залишився слід від укусу.
УВАГА! На відео присутні кадри крові!
Як повідомляв УНІАН, американську порноактрису Моллі Каваллі під час підводної фотосесії у Флориді вкусила акула.
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