У США акула намертво вп'ялася у живіт чоловіка (фото, відео)

15:58, 28 вересня 2017
Світ
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Акула так міцно вчепилася, що було вирішено різати її, спускаючи кров.

Акула атакувала чоловіка / Скріншот

Житель Флориди Ервін Маккарті вийшов з води з невеликою акулою, яка вп’ялася в його живіт. 

Тварина так міцно вчепилася, що вирвати її не вдавалося, тому було вирішено різати акулу й натискати на неї, поки та не відпустить чоловіка, передає news.com.au

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"Не поріжте мене, не пускайте її кров на мене", – кричав Маккарті, коли акулу почали різати.

Коли живіт чоловіка вдалося врятувати, його обмили від крові - на нижній його частині залишився слід від укусу. 

УВАГА! На відео присутні кадри крові!

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Теги: #укус акули#акула вчепилася в живіт