Кіт-крадій трусів посварив закохану пару (фото, відео)

За словами хлопця, їхній кіт краде одяг у сусідів тільки ночами, тому спочатку пара не могла зрозуміти, звідки він з'являється у їхньому будинку.

Кіт з Нової Зеландії став причиною сварки пари. Це сталося через те, що тварина принесла додому спідню білизну сусідки.

Ед Вільямс посварився з дівчиною після того, як вона виявила на їхньому ліжку чужі жіночі труси та бюстгальтер на ганку, передає Daily Mail.

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Спочатку хлопець не міг пояснити ситуацію, але потім він довів свою вірність, коли виявилося, що кіт краде одяг у сусідів.

"І тільки через два тижні, коли ми побачили, як наш кіт біжить з футболкою в зубах, зрозуміли, що вся справа - в ньому", - розповів Вільямс.

Він додав, що постійно повертає одяг сусідам, яких нібито не ображає така звички кота.

Як повідомляв УНІАН, рудий кіт Ніндзя з австралійського Каріндейла краде сусідські речі і дарує їх своїм господарям.