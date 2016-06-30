В Австралії кіт Ніндзя краде сусідські речі для своїх господарів

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Daily Mail. Представник котячих викрав вже десятки різних предметів з задніх дворів і білизняних мотузок.

Зокрема, Ніндзя приносить додому шкарпетки, взуття, бейсбольні кепки, садові рукавички, дитячий одяг, спідню білизну.

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33-річна господиня кота Келлі Макрей була змушена завести сторінку в Facebook, завдяки якій власники вкрадених речей можуть отримати їх назад. Крім того, сусідам роздають флаєри.

За словами Макрей, її вихованець краде кожен день або щонайменше через день. Як зазначила австралійка, більшість сусідів сприймають «злочинну діяльність кота» з гумором.