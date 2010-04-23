Встати, суд іде: суддя погуляла на 400 тисяч євро з Газмановим і Сердючкою

Суддя з Дніпропетровська витратила на святкування дня народження 400 тис. євро.

Як пише газета «Сегодня» (№89 від 23 квітня) з посиланням на свої джерела в СБУ, «йдеться про дніпропетровську суддю Наталю П., яка в червні минулого року на помпезне святкування свого ювілею в Криму запросила Олега ГАЗМАНОВА, Вірку СЕРДЮЧКУ, інших популярних зарубіжних і українських виконавців».

«Вона сама писала сценарій торжества, яке починалося словами: «Встати, суд іде!», і у цей момент в залі під оплески гостей з`являлася ювілярка. Церемонія супроводжувалася пишним феєрверком. А все свято обійшлося в 400 тис. євро», - повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні Національного антикорупційного комітету Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив правоохоронним органам перевірити джерела надходження грошових коштів у суддів, які «влаштовують салюти за 100 тис. доларів, їздять на дорогих автомобілях у супроводі трьох джипів і замовляють на свята іноземних зірок».

Президент уточнив, що цю інформацію йому надала СБУ.