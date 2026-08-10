У Перу вперше заявили про загиблих громадян, які воювали на боці РФ в Україні

Рідні завербованих перуанців 4 серпня вийшли на протест під посольство РФ.

Міністерство закордонних справ Перу перший раз офіційно повідомило про загиблих громадян країн, які воювали на боці РФ проти України. У відомстві зазначили, що до армії Росії потрапили 459 перуанців, 11 з яких загинули, 114 вважаються зниклими безвісти, а ще троє потрапили у полон до українських бійців. Про це пише EFE.

Відомо, що раніше уряд Перу не повідомляв про громадян, які загинули у складі російських окупантів.

У МЗС також заявили, що додому повернулися ще четверо перуанців. У відомстві додали, що вони втекли від примусового вербування на війну проти України та опинилися у Росії у вразливому становищі.

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Загалом з РФ евакуювали 31 громадянина Перу, з яких 28 повернулися на батьківщину, ще троє за своїм рішенням залишилися у Європі.

Водночас дипломати закликали своїх громадян не вірити несправжнім пропозиціям роботи, адже через них можна опинитися у злочинних мережах торгівлі людьми. В МЗС нагадали, що для служби в армії іншої країни необхідно отримати дозвіл від уряду Перу.

Крім того, відомство просило заявляти про вербувальників у прокуратуру та поліцію. Постраждалі та їхні рідні можуть звертатися до консульських відділів у Москві та Варшаві, які займаються питаннями України.

Рідні завербованих перуанців 4 серпня вийшли на протест під посольство РФ в перуанські столиці Лімі. Вони вимагали повернути своїх родичів, а саме поранених, а також надати інформацію про місцеперебування зниклих. Учасники акції зазначили, що у квітні 2026 року вони подали офіційні заяви про торгівлю людьми, проте вербувальники, які обманули їхніх рідних, і далі перебувають на волі, а справи "лежать у прокуратурі".

Іноземці в армії РФ - останні новини

Як писав УНІАН, ЗСУ взяли у полон Мохамеда Салаха, який виявився повним тезкою зіркового форварда збірної Єгипту та колишнього гравця "Ліверпуля". Полонений окупант розповів, що жив у Єкатеринбурзі та здобував освіту програміста в Уральському федеральному університеті.

"Я почув, що в мене може з'явитися можливість отримати російський паспорт і служити в армії. Я розумів, що є багато пільг для ветеранів. Так ми отримуємо квартиру, паспорт і доступ до державних послуг. Тож мені здавалося, що це хороший шанс стати повноцінною частиною суспільства", - зазначив він.

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