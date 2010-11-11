У дитсадку Краматорська санстанція знайшла газову плиту 1935 року випуску

У дитячому садку №11 у м. Краматорськ Донецької області комісія міської санепідемстанції заборонила експлуатацію побутової газової плити 1935 року випуску.

Про це повідомила газета Краматорська «Восточный проект».

У повідомленні зазначається, що факт експлуатації старої плити був виявлений у ході планової перевірки харчоблоку дитсадка.

За словами головного лікаря міської СЕС Василя ГОНЧАРЕНКА, комісія констатувала, що устаткування, що експлуатується в дитсадку, вкрай зношене. «Щоб не було біди, разом з інспекцією газової безпеки ми ухвалили рішення про заборону використання печі», - сказав В.ГОНЧАРЕНКО.

Комісія вирішила поки що не закривати дитсадок, а управлінню освіти надала тижневий термін на заміну газового устаткування.

На чому зараз готують їжу малюкам, ані санлікар, ані начальник управління освіти не сказали, йдеться у повідомленні.