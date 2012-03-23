101-річна бабця здійснила політ на параплані

Американка Мері ХАРДІСОН відзначила свій 101-й день народження польотом на параплані, побивши тим самим рекорд 2007-го року, встановлений кіпріоткою у віці 100 років, пише ТСН.

Представники Книги рекордів Гіннеса офіційно підтвердили, що М.ХАРДІСОН стала найстаршою жінкою, яка здійснила політ на параплані.

Як повідомляє Бі-бі-сі, політ відбувся ще у вересні минулого року в американському штаті Юта, але американські ЗМІ тільки зараз розповіли цю історію.

Іменинниця вирушила на параплані разом з інструктором, в той час як чотири покоління її сім'ї спостерігали за відважною прапрапрабабусею.

Політ пройшов добре, М.ХАРДІСОН навіть здійснила кілька складних спортивних елементів.

За словами самої рекордсменки, на політ її надихнув 75-річний син, який почав займатися цим видом спорту. Як говорить М.ХАРДІСОН, вона навіть і не думала встановлювати рекорд.

Cвоє 90-річчя М. ХАРДІСОН зустріла, катаючись на американських гірках в Діснейленді.

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