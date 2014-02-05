Символ молдавської олімпійської збірної «рибововка» обсміяли в Інтернеті

Істота, обрана талісманом для молдавських спортсменів на Олімпіаді в Сочі, викликала неоднозначну реакцію у користувачів Інтернету, повідомляє «Гренада».

«Вовкооселедець, вовкохробак, кіториб, рибововк...», - цими та іншими назвами намагаються користувачі в соціальних мережах визначити істоту, зображену в якості символу молдавської олімпійської збірної у цьому році.

Насправді, в якості незрозумілої тварини зображена істота з собачою або вовчою головою та риб'ячим хвостом, на кінці якого плавці зображені в кольорах румунського триколора. Незважаючи на відсутність рук і ніг, ця істота примудряється їхати відразу на 2-х лижах одночасно з застромленим кудись за спиною прапором Республіки Молдова. Дія відбувається високо в засніжених горах. Однак на альпійських висотах молдавському символу олімпіади погляд прикрашають обмерзлі пальми.

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Дане зображення опубліковано на сайті Національного олімпійського комітету Молдови, і є офіційним символом країни. З цим символом на Олімпіаді в Сочі виступить молдавська ж збірна в складі 4-х чоловік: в біатлоні та лижних гонках країну представить Олександра Каменщик, тільки в лижних гонках - Віктор Пинзару, в санному спорті - Богдан Маковей, а в гігантському слаломі - Георг Лінднер. Делегацію очолить молдавський прем'єр-міністр Юрій Лянке, який за повідомленням сайту НОК Молдови, був присутній на презентації команди та олімпійського символу разом з головою парламенту Ігорем Корманом.

Символ молдавської олімпійської збірної привернув увагу до сайту НОК Молдови, після чого з'ясувалося, що він є плагіатом і макет сайту можна вільно завантажити за цим посиланням. Після цього користувачі почали підозрювати творців сайту НОК Молдови в нецільовій розтраті коштів, які призначалися на виготовлення сайту.

Зимова Олімпіада в Сочі відкриється вже в цю п'ятницю, 7 лютого і триватиме до 23 лютого. У ці дати відбудеться офіційне відкриття і закриття ігор.