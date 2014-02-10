Острів'яни врятували чоловіка, який більше року дрейфував на човні в океані
Громадянин Сальвадора Хосе Альваренга, що пробув 13 місяців у Тихому океані, у понеділок вилетів з Маршаллових островів в напрямку Гонолулу (штат Гаваї, США), щоб потім продовжити подорож в Сальвадор.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
У січні Альваренга був врятований жителями одного з атолів у складі Маршаллових островів, куди прибило його судно. За його словами, у відкритому океані він провів більше року, харчувався черепахами, рибами і птахами, яких ловив голими руками. Компаньйон мореплавця помер кілька місяців тому, але причина його смерті досі невідома.
«Спасибі за все, що жителі Маршаллових островів зробили для мене», - подякував Альваренга президенту острівної держави Крістоферу Лоїку перед тим, як сісти в літак.
Альваренга прибуде на Гаваї у вівторок, а потім продовжить переліт у Сальвадор, де зустрінеться з сім'єю. Як раніше передавав телеканал CTV News, сім'я Альваренги не знала, куди подівся їхній син. За словами матері, вони не чули про нього нічого протягом восьми років, і думали, що він вже помер.