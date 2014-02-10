Острів'яни врятували чоловіка, який більше року дрейфував на човні в океані

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

У січні Альваренга був врятований жителями одного з атолів у складі Маршаллових островів, куди прибило його судно. За його словами, у відкритому океані він провів більше року, харчувався черепахами, рибами і птахами, яких ловив голими руками. Компаньйон мореплавця помер кілька місяців тому, але причина його смерті досі невідома.

«Спасибі за все, що жителі Маршаллових островів зробили для мене», - подякував Альваренга президенту острівної держави Крістоферу Лоїку перед тим, як сісти в літак.

Альваренга прибуде на Гаваї у вівторок, а потім продовжить переліт у Сальвадор, де зустрінеться з сім'єю. Як раніше передавав телеканал CTV News, сім'я Альваренги не знала, куди подівся їхній син. За словами матері, вони не чули про нього нічого протягом восьми років, і думали, що він вже помер.