Кішки більш соціальні, ніж вважається.

Протягом останніх двох десятиліть низка наукових досліджень знову і знову підтвержувала, що собаки є соціальними навченими, які добре сприймають сигнали людини. Але навіть коли кінологічна когнітивна наука процвітала, небагато дослідників потрудилися вивчати соціальні навички котів. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що собаки походять від соціального сірого вовка і були навмисно виведені для виконання певних завдань для людей. Коти, з іншого боку, походять від одинокої африканської дикої кішки і не зазнавали такого ж вибіркового тиску з боку людей. Їх вважали антисоціальними, а також, до речі, такими, що не хотіли співпрацювати, що робило їх непривабливими суб’єктами дослідження.

Проте останніми роками кілька вчених провели кілька досліджень, які свідчать, що ми недооцінили соціальні навички котів, і цей інтерес зростає.

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"З кожним роком я бачу все більше і більше матеріалів. Ми просто маємо багато чого надолужити", — сказала Крістін Вітале, дослідник поведінки тварин з Університету навколишнього середовища Юніті в штаті Мен.

Доктор Вітале, яка має трьох власних котів, часто співпрацює з Монік Уделл, директором лабораторії взаємодії людей і тварин в Університеті штату Орегон. Вона розповіла про їхні дослідження - і про те, як вона мріяла дослідити манери котів.

Хибні уявлення людей щодо котів

Люди вважають, що коти не є соціальними істотами або що соціальна взаємодія для котів не важлива. Кішки дуже гнучкі у своїй соціальній поведінці. Тож це дуже індивідуально і залежить від кота і його особистого досвіду.

Коти повинні пережити соціалізацію з людьми протягом ключового періоду свого життя, щоб сформувати здорову соціальну поведінку по відношенню до людей. Отже, якщо у вас є кіт, який ніколи раніше не зустрічався з людиною, особливо коли був кошеням, він виросте, боячись людей, тому що ніколи не знав, що люди - це щось, що може бути джерелом чогось хорошого.

Коли ми отримуємо правильний досвід, ми бачимо, що коти-компаньйони можуть налагоджувати зв’язки зі своїми господарями, ці зв’язки через певний час можуть стати міцними та стабільними.

Ви проводили уроки виховування кошенят

Дуже схоже на заняття з собаками: ми виконували такі дії, як сидіти, приходити за викликом, ходити на килимок, ходити на повідку. На останньому занятті людей навчали трюку, який вони хотіли зробити зі своїм котом. Тож експерт змушував людей, які дресирували котів, стрибати через обруч.

"Я вважаю, що найпрогресивнішою поведінкою було сидіти й залишатися під час виходу на каяку на озеро. У нас було більше 50 кошенят і їх господарів. Кошенята віком від 3 до 8 місяців змогли прийти в це середовище, пройти навчання, соціалізуватися, і ми ніколи не сварилися. Багато в чому це управління ситуацією, спостереження за поведінкою котів. Коли кішка починає проявляти ознаки стресу, пора покінчити з цим і відправити її додому", - каже автор.

За його словами, коли ви приділяєте увагу котам, вони проводять з вами більше часу. При цьому люди надто часто заводять кота, але залишають його сидіти вдома і не приділяють йому уваги.

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