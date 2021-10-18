Дівчині доведеться виплатити 250 тисяч гривень.

Київська блогерка Алевтина Черкашина, відома як diva_olivka, вляпалася в скандал. Суд її оштрафував на 250 тисяч гривень через провалену рекламну кампанію в Instagram.

Про це йдеться в рішення Господарського суду Києва.

Дівчина підписала контракт на рекламу, згідно з яким повинна була розмістити на своїй сторінці в Instagram рекламні тексти та відеоролики про розіграш подарунків - giveaway. За рекламну кампанію їй повинні були заплатити 500 тисяч гривень, половину з яких їй виплатили в день старту розіграшу, а другу половину - після його закінчення.

При цьому Черкашина взяла на себе зобов'язання привести 50 тисяч нових фоловерів на сторінки в Instagram замовника. У разі, якщо цього не відбудеться, то замовниця коштом гонорару виконавиці повинна була сама замовити рекламні послуги. Крім того, за неорганічне зростання аудиторії на більш ніж 5% передбачені були штрафи.

Читайте такожНа Тернопільщині чоловік застав п'яного незнайомця у своєму ліжкуБлогерка не виконала умови договору. На сторінки в Instagram підписалися тільки 22 886 осіб. Тому замовниця реклами забажала, щоб Черкашина виплатила 250 тисяч гривень штрафу за порушення умов договору, 700 тисяч гривень втраченої вигоди, 250 тисяч гривень матеріальної шкоди та 50 тисяч гривень моральної шкоди.

За словами самої блогерки, вона не могла змусити людей підписуватися в соцмережі на сторінки замовниці, адже це особиста справа кожного.

В результаті суд виніс рішення, згідно з яким Черкашина повинна виплатити 250 тисяч гривень штрафу за невиконання договору, а також 3750 гривень судового збору.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські користувачі Instagram висловили обурення через блогерку, яка "відзначилася" образами на адресу свого рідного міста Львів.

Автор: Анастасія Горбачова