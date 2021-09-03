За життям Карини Біди в Instagram стежать понад 20,5 тисяч підписників.

Українські користувачі Instagram висловили обурення через блогерку, яка "відзначилася" образами на адресу свого рідного міста Львів.

На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 20,5 тис.передплатників Карина Біда (wildger) назвала це місто "дірою".

"Сиджу, прям така журба на мене навалила. Я просто розумію, що мій відпочинок добігає кінця. Ще два тижні і назад до Львова, в цю діру. Дуже прикро", - каже дівчина на відео в "сторіз".

На іншому ролику вона пояснила свою "позицію" тим, що у Львові "люди трішечки дикі".

Читайте також"Залишаюся у цій й*баній Україні": блогер - "продюсер" з Донбасу оскандалився в мережі (відео)"Львів'яни, почніть мінятися зсередини. Тому що, наприклад, візьмемо інші міста - нема в них такого, якщо ти будеш розмовляти на російській мові, то з тобою спілкуватися не будуть. Я колись думала, що це міф. Нє, це правда, воно так і є", - заявила блогерка.

На думку Карини, в інших містах люди "більш відкриті, добрі", а у Львові всі "в коконі сидять, всього бояться - сказати або зробити, тому що "а що люди скажуть?".

Дівчина передбачувано зіткнулася з потоком хейта через свої висловлювання і закрила сторінку в Instagram.

Нагадаємо, раніше в скандал потрапила популярна TikTok-блогерка maybe_lizaaaaa, яка образливо висловилася про українську мову.

Автор: Станислав Кожемякин