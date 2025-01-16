Знайти антилопу зможуть лише люди з дуже гострим зором.

Головоломки, оптичні ілюзії та подібні завдання чудово стимулюють розумову активність, підвищують концентрацію уваги і навіть вчать вас ефективніше обробляти інформацію.

Дослідження показують, що розв'язування візуальних також розвиває навички вирішення проблем. УНІАН підготував для вас нову оптичну ілюзію, яка перевірить гостроту вашого зору та уважність до маленьких деталей.

Нижче ви побачите зображення ферми із козами. Серед них заховалася антилопа. Ваше завдання – її відшукати.

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На відповідь у вас буде всього 6 секунд. Тож радимо не зволікати із пошуком антилопи.

Готові? Час пішов!

Ви знайшли антилопу серед кіз? Якщо вам це вдалося, ми вас вітаємо – у вас напрочуд гострий зір. До того ж, ви неймовірно уважні до деталей. Це, напевно, не раз виручало вас по життю.

Якщо ж вам не вдалося знайти антилопу, не засмучуйтеся. Ми підкажемо вам правильну відповідь:

Інші цікаві завдання від УНІАН

Якщо ви профі в пошуку помилок, у нас є для вас цікаве завдання. Спробуйте визначити, що не так на зображенні із кораблем, який заходить у порт. На відповідь у вас буде 4 секунди.

Також можете перевірити свої сили у складній головоломці із сірниками. Перекладіть один сірник так, щоб рівняння стало вірним.

Або ж можете спробувати знайти число 1031, що "заховалося" серед десятків 1081. Впоратися необхідно за 9 секунд.

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