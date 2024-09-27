Він може посилити занепокоєння та спричинити часті походи в туалет.

Є один популярний напій, якого варто уникати, збираючись у відпустку, особливо якщо ви подорожуєте літаком. Про це пише Express.

Так, експерти компанії Ski Vertigo не рекомендують випивати каву в аеропорту, стверджуючи, що хоча це є звичайним способом підживлення, така підзарядка може призвести до деяких неприємних побічних ефектів під час польоту.

Одна з ключових причин, чому кави слід уникати та, можливо, замінити її простою склянкою води, полягає в тому, що вона може зневоднити вас, а це, можливо, не ідеальний варіант перед дальнім рейсом, зазначає видання:

Відео дня

"Кава є сечогінним засобом, тобто вона збільшує вироблення сечі, що призводить до більш частих походів у туалет. Під час польоту повітря в салоні досить сухе, через що ваше тіло втрачає вологу швидше, ніж зазвичай"

Зазначається, що додавання кави до міксу може посилити це, залишаючи вас зневодненими, втомленими та більш схильними до головних болів або сухості шкіри під час польоту. При цьому підвищене утворення сечі означає частіші походи до туалету, що може бути надзвичайно незручно під час польоту, особливо якщо ви не на сидінні біля проходу, або ви потрапили в турбулентність і доступ до туалету стає обмеженим.

За словами експертів, для тих, хто страждає від польоту, кофеїн у чашці кави може посилити ці відчуття. Кофеїн стимулює центральну нервову систему, викликаючи прискорене серцебиття та нервове збудження. Це, у свою чергу, може призвести до загострення почуття стресу та нервозності:

"Оскільки кава є популярним ранковим напоєм, її здатність прокидатися добре відома, але це означає, що цього напою слід уникати, якщо ви сподіваєтеся виспатися в літаку"

Також фахівці стверджують, що кофеїн може залишатися у вашому організмі протягом кількох годин після чашки кави, а це означає, що навіть якщо ви зазвичай не чутливі до нього, він все одно може вплинути на вашу здатність спати під час польоту до місця призначення. Кава також може спричинити дискомфорт у травній системі, чого ви, ймовірно, захочете уникати, перебуваючи в літаку.

Останні новини туризму

Як повідомляв УНІАН, названо найкраще місто у світі для піших прогулянок. Флоренція є найбільш зручним містом для огляду історичних пам'яток.

Раніше були названі найкращі пляжні напрямки Італії, щоб уникнути натовпів цієї осені. Експерти знайшли ідеальну альтернативу переповненому туристами Позітано.

Вас також можуть зацікавити новини: