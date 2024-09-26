Італійське місто Флоренція є найбільш зручним містом у Європі для піших прогулянок. Про це свідчать результати дослідження інвестиційного веб-сайту Insider Monkey.
Експерти ресурсу порівнювали відстань між найпопулярнішими туристичними пам’ятками та проаналізували якість повітря у містах. Так, у Флоренції всі основні визначні пам'ятки знаходяться в радіусі близько 800 метрів одна від одної, а центр міста можна обійти пішки протягом двох годин, кажуть дослідники:
"Прохідність Флоренції просочується через її історичний центр, де вузькі провулки ведуть до таких пам’яток, як Собор та Понте Веккйо"
Зазначається, що у всьому історичному центрі, який є об’єктом ЮНЕСКО, розміщені такі захоплюючі пам’ятки, як Галерея Уффіці, Понте Веккйо, Пьяцца делла Синьорія, Пьяцца дель Дуомо та собор Санта-Марія-дель-Фьоре, до яких легко дістатися пішки.
Варто додати, що до топ-10 найкращих міст для піших прогулянок також увійшли:
- Рига (Латвія)
- Гамбург (Німеччина)
- Порту (Португалія)
- Мадрид (Іспанія)
- Едінбург (Велика Британія)
- Таллін (Еістонія)
- Стокгольм (Швеція)
- Сідней (Австралія)
- Бостон (США)
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Це комуна Шилла в регіоні Калабрія на півдні Італії. Як і в Позітано, у Шиллі можна побачити барвисті будівлі, що підносяться на скелях просто над Середземним морем – тільки без натовпів туристів.
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