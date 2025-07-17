Навіть після ядерного апокаліпсису на Землі вижити буде легше.

Астрофізик Адам Беккер розкритикував ідею Ілона Маска про колонізацію Марса як притулку для людства, назвавши цю планету справжнім пеклом.

Як пише sustainability-times.com, в інтерв'ю журналу Rolling Stone Беккер назвав ідею Маска "однією з найбезглуздіших речей, які тільки можна було сказати", заявивши, що навіть у катастрофічних сценаріях Земля залишиться набагато більш придатною для життя.

Марс vs Земля після катастрофи

На підтримку свого аргументу Беккер наводить три сценарії: зіткнення з астероїдом, порівнянне з тим, що знищило динозаврів, глобальну ядерну війну і некеровану зміну клімату. У кожній із цих екстремальних обставин, стверджує Беккер, Земля все одно буде більш гостинною, ніж Марс. Це пов'язано з тим, що, незважаючи на значні руйнування, Земля зберегла б такі важливі елементи, як придатна для дихання атмосфера, відповідна гравітація, доступна вода і природний захист від шкідливого випромінювання.

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При цьому на Марсі життя буде обмежене герметичними куполами, і будь-який збій у критично важливих системах призведе до негайної катастрофи. Навпаки, на Землі, навіть після планетарної катастрофи, все ще можуть існувати осередки життя, здатні до відновлення і регенерації.

Тераформування Марса: наука чи наукова фантастика?

Ілон Маск дуже барвисто розписував тераформування Марса, що включає вибухи ядерних бомб на полюсах, розміщення гігантських дзеркал у космосі та будівництво теплиць із контрольованим кліматом.

Однак перетворення Марса на Землю 2.0 - це колосальне завдання, яке включає в себе:

Викид достатньої кількості CO₂ для ущільнення атмосфери.

Створення стійкого парникового ефекту для потепління планети.

Створення штучного магнітного поля для захисту.

Навіть якби всі запаси CO₂ були вивільнені, атмосферний тиск сягнув би всього 7% від земного, що недостатньо для виживання без герметичних скафандрів. Також варто врахувати колосальні витрати на транспортування матеріалів, продовольства, води на відстань 34 мільйонів миль.

Беккер порівнює інвестиції в Марс заради виживання з залишенням зруйнованої лікарні, щоб вижити в радіоактивній пустелі без кисню.

"Краще зберегти нашу планету, нехай навіть поранену, ніж вигнати себе в гігантську барокамеру просто неба", - стверджує він.

Раніше мільярдер заявив, що компанія SpaceX планує запустити близько п'яти безпілотних місій Starship на Марс за два роки. Якщо безпілотні місії приземляться успішно, пілотовані місії запустять за чотири роки.

До цього він заявляв, що перший безпілотний зореліт приземлиться на Марсі протягом п'яти років, а перші люди висадяться на Марсі протягом семи років.

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