Пара познайомилася в 2017 році на Різдво на вечірці спільних друзів.

23-річна дівчина з англійського міста Прествич займалася зі своїм коханим сексом тільки раз на рік в якості подарунка на Різдво і завагітніла.

Про це повідомляє The Sun.

Читайте такожУ пабі Британії пара займалася сексом на очах у перехожих23-річна наречена Джен Стівенс стверджує, що вступає в інтимний зв'язок зі своїм 24-річним нареченим Робом Уокером тільки 25 грудня в католицьке Різдво. Пара познайомилася в 2017 році на Різдво на вечірці спільних друзів.

"25 грудня має особливе значення для нас, тому ми вирішили зробити його ще більш унікальним. Я не чекаю розуміння. Ми чинимо так, як нам подобається, і не дбаємо про думку оточуючих. Наші відносини стали міцнішими завдяки домовленості про секс, і ми не хочемо нічого змінювати", - зазначила Джен Стівенс.

Стівенс розповіла, що в січні 2018 року Вокер поїхав за програмою студентського обміну в Лос-Анджелес. Протягом року пара підтримувала романтичні стосунки на відстані.

"Ми годинами базікали телефоном і телефонували по відеозв'язку. Секс ніколи не був для нас в пріоритеті", - підкреслює вона.

Уокер повернувся до Англії на Різдво, і закохані вперше зайнялися сексом.

Парі сподобалося, як вони провели святковий день після тривалої розлуки, і вирішили забути про секс ще на рік. У ніч на 2019 Новий рік Уокер запропонував Стівенс стати його дружиною. Однак весілля довелося відкласти, оскільки він почав працювати на компанію в сфері інформаційних технологій, проводячи багато часу у відрядженнях, а Стівенс залишалася в Манчестері.

"На минуле Різдво ми займалися сексом п'ять разів, і це було чарівно. Через три тижні ми дізналися, що я завагітніла, ми були на сьомому небі від щастя. Саме тоді ми зрозуміли, що заборона на секс до Різдва була найкращим нашим рішенням», — підкреслює Стівенс.

2 жовтня 2020 року у пари народилася дочка Арабелла. Закохані планують одружитися в наступному році на Різдво і сподіваються до того моменту завести другу дитину.

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Автор: УНІАН