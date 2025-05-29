Уважно роздивіться зображення і памʼятайте, що часу обмаль.

Головоломки та оптичні ілюзії – це чудовий спосіб не лише згаяти час, але і потренувати свої розумові здібності. Часто такі завдання змушують мозок сприймати те, що не є реальним, і саме це робить їх настільки цікавими.

При цьому регулярне розв'язання головоломок з оптичними ілюзіями може мати низку переваг для психічного та когнітивного здоров'я. До прикладу, покращиться ваше сприйняття інформації, памʼять, здатність швидко ухвалювати рішення. Ба більше, це навіть може знизити рівень стресу і тривоги.

УНІАН підготував для вас новий цікавий виклик. Ви побачите зображення, на якому різним шрифтом написані рядки з цифр, але лише в одному з них присутня вісімка. Вам потрібно знайти число 8, і зробити це треба всього за 8 секунд.

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То що, ви в грі? Перевіритие свої здібності у цьому завданні? Тоді починаємо відлік часу. Памʼятайте, що цифра 8 може "ховатися" як у великих рядках, так і в маленьких.

Тік-так. Ваші 8 секунд на пошук вісімки вичерпано. Вам вдалося помітити це число серед інших? Якщо так, вітаємо. Ви дійсно дуже уважна людина.

Якщо ви так і не знайшли цифру 8, ми дамо вам невелику підказку. Сфокусуйтеся на нижній частині зображення. Вісімка ховається десь там.

Правильна відповідь:

Більше цікавинок

Для тих, кому до вподоби шукати обʼєкти на зображеннях, пропонуємо приміряти на себе роль працівника бюро знахідок. Уявіть, що до вас звернулася людина, яка загубила гребінець. Чи зможете ви знайти його за 8 секунд?

Якщо вас більше "тягне" до завдань зі словами, перевірте свої здібності в завданні, де треба знайти слово "коса". На відповідь у вас буде 7 секунд.

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