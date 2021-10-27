Чоловік не міг сам вийти з території ЖК - йому буквально ні в чому було зберігати ключ.

У Голосіївському районі Києва перехожі помітили повністю голого чоловіка, який гуляв прямо по вулиці.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Нудиста зняли на відео на вулиці Метрологічній, номер будинку автор не вказав, але зазначив, що помітив чоловіка біля житлового комплексу. Ймовірно мова йде про ЖК "Кришталеві озера" (метрологічна, 42).

Читайте такожГолий кидався на машини: на трасі Київ-Чоп помітили дивного мандрівника (відео)На ролику видно, як повністю оголений чоловік підходить до хвіртки, яку йому відкриває інший чоловік. Куди герой ролика відправився далі, невідомо.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року повністю голий чоловік вийшов у центр Києва і стрибнув у підземний перехід з великої висоти.

А у вересні цього року в центрі столиці голий перехожий, перебуваючи під дією наркотиків, напав з розбитою пляшкою на відвідувачів кафе.

Автор: Станіслав Кожемякін