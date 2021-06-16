"Мандрівника" зняли на відео очевидці.

На столичній Троєщині помітили повністю голого чоловіка, неспішно крокуючого проїжджою частиною.

Пасажири одного з автобусів зняли "мандрівника" на відео, повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас",

"Дорогою гуляє голий чоловік. Все нормально, просто спекотно. Пасажири 79-го автобуса зняли на відео, як посеред дороги йде голий чоловік. Чи повідомив хтось про це поліції - невідомо", - йдеться в підписі до відео.

У коментарях один з користувачів повідомив, що бачив цього чоловіка, коли той ішов нібито вулицею Бальзака між Лифаря і Драйзера, але тоді він ще був у шортах.

При цьому вчора з'явилося відео очевидців, які в Києві на Троєщині зняли двох голих чоловіків - ті вирішили пострибати з катамарана на озері по вулиці Закревського.

Повідомлялося, що поруч з озером є майданчик, де гуляють маленькі діти.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова