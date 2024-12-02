Дослідники спочатку застосовували мило, але спирт виявився більш "екологічним".

У робототехнічній галузі все дуже стрімко розвивається, вчені практично щотижня розробляють нові види ботів. А зараз вони зробили те, чого, напевно, ніхто не очікував. Дослідники з Гарвардського університету вивчили новий спосіб харчування роботів. Вони розробили крихітних роботів, які можуть виконувати промислові завдання, використовуючи той самий метод для плавання, як і жуки на ставках.

Джексон Вілт із Гарвардського університету та його колеги надрукували на 3D-принтері круглі пластикові шайби діаметром близько сантиметра, щоб використовувати ефект Марангоні в роботах, пише Interesting Engineering.

Однак найцікавіше в них те, що всередині кожної з таких капсул була повітряна камера для плавучості та крихітний паливний бак, який містив спирт, що має нижчий поверхневий натяг, ніж вода, у концентрації від 10 до 50 відсотків.

Спирт поступово витікає з шайби, просуваючи її поверхнею води, повідомляє New Scientist.

Команда використовувала спирт як паливо, оскільки він кращий, ніж мило, яке забруднює воду. Крім того, алкоголь випаровується, не псуючи ефект Марангоні. Дослідники заявили, що отримали кращі результати, використовуючи міцніший алкоголь.

Вони отримали слабку тягу під час використання пива і сильнішу - під час використання горілки та абсенту.

На піку швидкості роботи рухалися зі швидкістю 6 сантиметрів на секунду.

Інші новини про створення роботів

Раніше УНІАН повідомляв, що за допомогою біо-натхненної системи управління для робота, схожого на плезіозавра, вченим вдалося реконструювати стиль плавання стародавньої істоти.

Крім того, США вже завершила розробку комплексу робототехніки, який вирушить у космос і ремонтуватиме супутники просто на орбіті.

"Насправді, очікувані можливості є потенційно революційними як для національної безпеки, так і для цивільних застосувань", - сказав Брюс Денлі, директор NRL.

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